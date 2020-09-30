شكرا لقرائتكم خبر عن ماراثون لسباق الدراجات في كفر الشيخ احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ عن الماراثون القومي للدراجات تحت شعار «رياضتك مناعتك.. دراجتك صحتك» تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإحتفالا بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة. ودعت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ إلى الاشتراك في ماراثون الدراجات، من الشباب والفتيات والرواد (كبار السن)، وذلك من خلال التسجيل بمراكز الشباب للتنسيق مع إدارة التنمية الرياضية. وسينطلق الماراثون الخميس 8 أكتوبر الثامنه صباحا من ميدان الملك عبدالله (دوران النصر) بمدينة كفرالشيخ وحتي كمين القرضا والعوده. وسيحصل الفائزون على الجوائز كالتالى : المركز الأول مبلغ ٢٠٠٠ جنيه. المركز الثاني مبلغ ١٥٠٠ جنيه. ‍المركز الثالث مبلغ ١٠٠٠ جنيه. Advertisements يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضه، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، ومتابعة الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب بالمحافظه، وإشراف تنفيذي عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية. ماراثون دراجات الوضع في مصر

اصابات 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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