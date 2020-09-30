شكرا لقرائتكم خبر عن مبروك عطية: الأصل أن تكون رائحة المرأة جميلة ولكن دون إسراف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كره شيئًا أشد من كرهه للرائحة الكريهة، مشيرًا إلى أن «زينّة» الرجل والمرأة هي كل ما يجعل الحياة جميلة ومقبولة، ولا يقتصر ذلك على الملابس والعطور فقط.

وأضاف «عطية» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أن الأصل ألا تلفت ملابس الرجل والمرأة الانتباه، موضحًا أن «الزينّة» عند الرجال والنساء في القلوب، وان الأصل ان تكون رائحة المرأة جميلة ولكن دون اسراف ولا تلفت الانتباه

وفيما يتعلق بـ«اللحّية» قال «عطية»، إن «اللحّية» تكون «زينّة» للرجل إذا كان الناس يرون منه «زينّة» في الخُلق، فكل شيء يبدو منه جميلًا.

أما فيما يتعلق بـ«الحجاب» واعتبار أنه «زينّة» للمرأة، قال «عطية» إن «الحجاب» ليس لباس ديني، مشيرًا إلى أنه عندما تكلم الله عن «الستر» لم يقل يا أيها المؤمنون، ولكن قال «يا بني آدم»، وذلك في الآية الكريمة: «يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ».