شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لإزالة الحواجز والتعديات شرق الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أزالت حملة موجهة من حى شرق الاسكندرية تنفيذًا لتعليمات محارب هيلع، رئيس حي شرق، كافة الاشغالات بمحيط مزلقان كليوباترا في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين لتوسعة الطريق وفرض الانضباط لتيسير حركة المارة والمرور. وشملت الحملة إزالة الحواجز التي تتعدى على حرم الطريق من كتل خرسانية وحواجز حديدية من شوارع؛ بوباستس والدلتا ومحمد الاقبال والشوارع المحيطة وتستمر الحملات لمنع التعديات بشوارع حي شرق. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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