شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مناظرة ترامب - بايدن الأولى.. مدتها وأبرز القضايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق خلال ساعات أول مناظرة رئاسية بين الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب والمرشح الديمقراطى، جو بايدن، فى كليفلاند فى أول لقاء من ثلاثة سيجمع بين المرشحين للسباق الانتخابى لعام 2020، فى انتخابات يهيمن عليها الكثير من القضايا أبرزها ربما وباء كورونا.

وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن دونالد ترامب ربما يواجه التحدي الأكثر مباشرة في رئاسته لتعامله مع جائحة فيروس كورونا، والاقتصاد.

وسيكون الوسيط فى المناظرة التى لن يتصافح فيها المرشحان حفاظا على التباعد الاجتماعى بسبب فيروس كورونا، مدير قناة فوكس نيوز كريس والاس.

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وأوضحت الشبكة، أن الجمهور سيتكون من 70 شخصا فقط، مما يعنى أنه سيكون محدودا بالمقارنة بالمناظرات السابقة، وسيخضع كل شخص يحضر الحدث في جامعة كيس ويسترن ريزيرف لاختبار كوفيد19 وسيتبع بروتوكولات السلامة الصحية الأخرى.

وتنطلق المناظرة فى الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة وستستمر 90 دقيقة دون أي فواصل.

وأوضحت الشبكة، أن مواضيع النقاش ستكون "سجلات ترامب وبايدن" و "المحكمة العليا" و"كوفيد 19" و"الاقتصاد" و"العرق والعنف في مدننا" و"نزاهة الانتخابات"، بحسب لجنة المناظرات الرئاسية.

وسيستغرق كل مقطع حوالي 15 دقيقة، وسيكون أمام المرشحين دقيقتين للرد بعد أن يفتح الوسيط كل مقطع بسؤال. سيستخدم والاس بعد ذلك الوقت المتبقي في المقطع لتسهيل مزيد من المناقشة حول الموضوع، وفقًا للجنة.