شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يصدر الحركة القضائية الجديدة داخل قطاعات الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار رقم 6721 لسنة 2020 بشأن ندب وتجديد ندب المستشارين ورؤساء بالمحاكم للعمل في إدارات وقطاعات الوزارة المختلفة لمدة عام قضائي واحد ينتهي في 30 سبتمبر 2021.

وجاء في القرار أن بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، تجديد ندب 6 مستشارين بجهاز الكسب غير المشروع وندب 10 مستشارين جدد، كما جدد ندب 8 مستشارين بالإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية، بالإضافة إلى تجديد ندب 10 مستشارين وندب مستشار واحد بالإدارة العامة لشئون التشريع. وفى الإدارة العامة لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي تم تجديد ندب 7 مستشارين، وندب 7 مستشارين، وفى قطاع الإدارة العامة لشئون المحاكم والمطالبات القضائية تجديد ندب 5 مستشارين، وندب مستشار واحد، وفى المكتب الفني لوزير العدل تجديد ندب 5 مستشارين.

وفى قطاع الإدارة العامة لشئون فض المنازعات تم تجديد ندب مستشار، وندب مستشار، وفى قطاع صندوق ابنية المحاكم والشهر العقاري تم ندب 4 مستشارين، وفى قطاع الإدارة العامة لتعاون الدولي والثقافي تجديد ندب مستشار، وندب 3 مستشارين، وفى قطاع الإدارة العامة لشئون الديوان العام تم تجديد ندب مستشارين. وبالنسبة لقطاع الإدارة العامة لحقوق الإنسان والمرأة والطفل تم تجديد ندب 6 مستشارين، وندب مستشارة، كما تم تجديد ندب 3 مستشارين بالإدارة العامة لقطاع الإدارات القانونية، كما تم تجديد ندب 10 مستشارين بقطاع الإدارة العامة للتخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، وتجديد ندب 3 مستشارين وندب مستشار بقطاع الإدارة العامة للخبراء والطب الشرعي.

وتجديد ندب مستشار وندب 3 مستشارين في قطاع الإدارة العامة للشهر العقارى والتوثيق، وتجديد ندب 10 مستشارين وندب مستشار بقطاع المحاكم المتخصصة، وتجديد ندب 9 مستشارين بقطاع صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. وجدد وزير العدل ندب 4 مستشارين في قطاع مجلس النواب والإعلام، وتجديد ندب 5 مستشارين وندب مستشار في مركز الدراسات القضائية، كما جدد ندب 3 مستشارين وندب مستشارين اثنين بقطاع مكافحة الفساد وشكاوى المواطنين، وتجديد ندب مستشار بمكتب مساعد أول وزير العدل.