شكرا لقرائتكم خبر عن التليفزيون الكويتى يعلن وصول جثمان الشيخ صباح غدًا من الولايات المتحدة إلى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تليفزيون الكويت، إن جثمان الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت يصل غدا من الولايات المتحدة إلى الكويت، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وصرح وزير شئون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، بأنه امتثالا لمتطلبات السلامة والصحة العامة فإن الديوان الأميري يقدر مشاعر المواطنين الكرام والمقيمين الفياضة في التعبير عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم بوفاة فقيد الوطن أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه.

ويعلن الديوان الأميري بأن الحضور في مراسم الدفن ستقتصر على أقرباء الأمير الراحل فقط.

وأعلن الديوان الأميرى الكويتى مساء اليوم، نبأ بوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.. وكان التلفزيون الرسمى الكويتى قد قطع بثه قبل إعلان الخبر وبث آيات من القرآن الكريم.

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وتواصل نعى قادة الدول للشيخ صباح الأحمد أمير الكويت، بعد وفاته المنية عن عمر يناهز الـ91 عاما، حيث قال ملك البحرين حمد بن عيسى: برحيل الشيخ صباح فقدنا قائدا حكيما كرس حياته لخدمة شعبه وأمته، فيما قال مرزوق رئيس البرلمان الكويتي، إن الشيخ نواف الأحمد سيؤدي غدا اليمين الدستورية أميرا للبلاد، موضحا أن مجلس الأمة ينعقد غدا تمهيدا لأداء الشيخ نواف الأحمد اليمين.

وأعرب فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي عن تعازيه بوفاة الشيخ صباح، أمير الكويت، كما نعى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، فيما نعى ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، الشيخ صباح الأحمد، أمير الكويت، وقال رئيس الوزراء الهندي: الكويت والعالم فقدا قائدا محبوبا والهند خسرت صديقا مقربا.

ورحل عن عالمنا منذ قليل، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاما) بعد أن وافته المنية فى الولايات المتحدة الأمريكية أثناء استكمال علاجه منذ 23 يوليو بعد عملية جراحية أجراها فى بلاده، ليتشح العالم العربى كله بالسواد على رحيل الأمير الملقب بأمير الانسانية إلى جوار ربه.

محطات كثيرة ومسيرة حافلة بالعطاء، منذ توليه أول مسؤولية "عمل عام" فى 1954 وهو فى الـ 25 من عمره، ومرورًا بتوليه منصب أول وزير للإعلام بالكويت، ثم منصب وزير الخارجية على مدار 40 عامًا، فرئيس للوزراء خلال الفترة من 2003 إلى 2006، ثم أميرًا للكويت منذ عام 2006، وما تخلل ذلك من مناصب ومهام ومسؤوليات عديدة تولاها، لم يتوان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح فى خدمة وطنه وأمته والإنسانية بشكل عام، فحققت الكويت فى عهده قفزات تنموية واقتصادية فى مختلف المجالات، وأسهمت وساطاته فى حل العديد من أزمات المنطقة.