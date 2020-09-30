شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يؤكد تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعب المصري باعتبارها مسألة أمن قومى، ومن ثم تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات عدد من الملفات الدولية والإقليمية.