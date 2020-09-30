شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تؤكد من أسيوط زيادة العوائد للرائدات الريفيات من 350 لـ900 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
ويضم المركز مجموعة من الأنشطة منها معرض للمنتجات الأسرية (ملابس ومشغولات يدوية ومفروشات للمنزل)، كما تفقد الجانبان ورشة لإنتاج الكمامات بأسعار مخفضة ينتجها أبناء وفتيات المركز بأسعار في متناول المواطنين، وذلك في إطار مشاركة المركز في التصدي لجائحة كورونا.
وعلى هامش الزيارة عقدت القباج جلسة مع عدد من الرائدات الريفيات ومكلفات الخدمة العامة، وقدمت لهم الشكر على ما يقدموه من دور كبير في توعية السيدات بعدد من القضاية التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي.
وقالت القباج، إن الوزارة استطاعت زيادة العوائد للرائدات الريفيات من 350 جنيها إلى 900 جنيه، مع إمكانية خصم 90 جنيها للتأمين عليهن، مضيفة أن شباب الخدمة العامة يأدون دورا وطنيا لخدمة مصر، وساهموا بمجهود كبير في سد الهجز الوظيفي، ليصل عدد المكلفات من 38 عند توليها المنصب الوزاري إلى 130 ألف مكلفة.
وأضافت القباج، أن تغيير الوعي من سلبي لإيجابي قضية وطنية، وقالت للرائدات والمكلفات: "وعي المجتمع في أيديكم أنتم، ووعي المجتمعات المحلية أمر ضوروي، نحتاج للعمل على التوعية فيما يخص الصحة والتعليم ومواجهة التعاطي والإدمان".
وتابعت: "أنتم خير من يُولّى في توعية المجتمع، ونحاول تحسين ظروف عملكم، أشكركم على هذه المهمة، والرسالة أمانة، نحن وكلاء التغيير في هذا المتجمع وهذه رسالة سامية".
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