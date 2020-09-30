شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يوجه رسالة للقضاة بمناسبة بدء العام القضائى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم المستشار عمر مروان وزير العدل، التهنئة إلى قضاة مصر الأجلاء بمناسبة بدء العام القضائي الجديد 2021، والذى ببدء فى الأول من أكتوبر من كل عام.

وقال وزير العدل، في بيان له اليوم: "السيدات والسادة قضاة مصر.. تهنئةٌ صادقةُ لكم بمناسبة بدء العام القضائي الجديد، الذي تسخر فيه وزارة العدل كل إمكانياتها لمساعدتكم على أداء رسالتكم، لتحقيق نقلة نوعية في التقاضي، تُشعِرُ المواطن بالعدالةِ الناجزة، وتقدم له الخدمات القضائية والقانونية في سهولةٍ ويسر، وذلك من خلال آليات مُحدثةِ ومُؤهلةٍ، تستهدف تعزيز الكفاءة الفنية ، وإتاحة التحول الرقمي لإجراءات التقاضي، ورفع كفاءة بيئة العمل بالمحاكم؛ حتى تؤدوا أعمالكم بما يليق والصورة الحضارية لمصرنا الغالية.

وأضاف "عهدنا بكم الدائم حسن التعامل مع كافة أطراف منظومة التقاضي، والتحلي بالقيم والتقاليد القضائية في كل مسلكٍ وتصرف، للحفاظ على مكانة القضاء الرفيعة في نفوس جميع المصريين"، متمنية لهم بعام قضائي مميز؛ بجهدكم الوفير، وقضائكم المستنير.