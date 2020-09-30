أخبار × 24 ساعة.. خطة عاجلة لتطوير طريق الإسكندرية الزراعى وإنشاء 27 جامعة تكنولوجية بالمحافظات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. رئيس الوزراء: خطة عاجلة لتطوير طريق الإسكندرية الزراعى نائب وزير التعليم العالى يكشف خطة إنشاء 27 جامعة تكنولوجية فى المحافظات القوات البحرية تحتفل بتدشين الغواصة الرابعة S-44 من طراز 209/1400 ألمانية الصنع التعليم العالى تعلن تسجيل 9400 طالب وطالبة فى تنسيق الشهادات المعادلة الأرصاد تعلن انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة بدءًا من الخميس المقبل Advertisements التعليم تعلن ضوابط مجموعات التقوية للعام الدراسى الجديد التعليم تعلن خطة الدراسة بمراحل التعليم الأساسى استعدادًا للعام الدراسى الجديد التعليم تؤكد انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية دور ثان دون مشكلات الرى تعلن إحالة 9488 محضر مخالفة على الترع لجهات التحقيق وزير التعليم العالى يرأس اجتماع مجلس أمناء الجامعات الأهلية مرصد الكهرباء يتوقع وصول احتياطى الشبكة اليوم إلى 14 ألف 550 ميجا وات

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