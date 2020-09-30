أخبار × 24 ساعة.. خطة عاجلة لتطوير طريق الإسكندرية الزراعى وإنشاء 27 جامعة تكنولوجية بالمحافظات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..
نائب وزير التعليم العالى يكشف خطة إنشاء 27 جامعة تكنولوجية فى المحافظات
القوات البحرية تحتفل بتدشين الغواصة الرابعة S-44 من طراز 209/1400 ألمانية الصنع
الأرصاد تعلن انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة بدءًا من الخميس المقبل
الرى تعلن إحالة 9488 محضر مخالفة على الترع لجهات التحقيق
مرصد الكهرباء يتوقع وصول احتياطى الشبكة اليوم إلى 14 ألف 550 ميجا وات
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