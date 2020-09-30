شكرا لقرائتكم خبر عن فندق الماسة بالعلمين الجديدة يفوز بجائزة KNX العالمية 2020 لأفضل بناء ذكى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فندق الماسة المصرى بجائزة KNX العالمية لأفضل فندق يتمتع بمواصفات البناء الذكى وحصل على جائزة اختيار الناس لعام 2020. وقال مقدم الجائزة مشيدا بفندق الماسة ومدينة العلمين الجديدة ":المشروع حصد جائزة PEOPLE'S CHOICE AWARD المخصصة لأفضل بناء ذكى ،ووصف مدينة العلمين الجديد بأنها أول مدينة ذكية فى مصر " . Advertisements وقدمت إدارة الجائزة التهنئة لكل القائمين على مشروع الماسة بالعلمين الجديدة بعد فوز الفندق بجائزة "اختيار الناس".

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