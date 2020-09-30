شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الكويت بالقاهرة عن الأمير الراحل: كان يهتم بملف التعاون بين الأمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال سفير دولة الكويت بالقاهرة محمد صالح الذويخ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، عن وفاة الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت، إن العالم فقد بوفاته شخصية عظيمة تحمل الكثير من صفات الخير والمحبة، وكانت له أياد بيضاء في كثير من بقاع العالم، مؤكدا أن الأمير الراحل لم يفرق في نشاطه الإنساني بين الشعوب على أساس الدين أو الجنس، واتسمت رؤيته بالشمولية والإخلاص ما جعله محلا للتقدير والإشادة من كافة الدول والشعوب.

وأوضح الذويخ أن الشيخ صباح الأحمد "رحمه الله" كان يولى اهتماما خاصا لملف التعاون والعلاقات الأخوية بين الكويت والأمة العربية وفي المقدمة منها شعب مصر الشقيق الذي كان يوصي به خيرا، ويردد دائما أن "مصر عزيزة على قلب كل كويتى وسوف تظل في القلب"، معربًا عن خالص شكره لكل الشخصيات الرسمية والإعلامية وجميع المواطنين المصريين الذين بادروا بتقديم التعازي والتعبير عن مواساتهم في مصاب الكويت والأمتين العربية والإسلامية.

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ومن جانب آخر، أعلن الديوان الأميرى الكويتى نبأ بوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وكان التليفزيون الرسمى الكويتى قد قطع بثه قبل إعلان الخبر وبث آيات من القرآن الكريم.

ونقل تليفزيون الكويت الرسمى بيانًا من الديوان الأميرى جاء فيه ما يلى : بسم الله الرحمن الرحيم « يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي» ببالغ الحزن والأسى، ينعى الديوان الأميرى ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتى والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له باذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذى انتقل إلى جوار ربه.