الأوقاف تصرف 10 آلاف زى أزهرى للأئمة خلال شهر أكتوبر المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن أنه سيجرى توزيع 10 آلاف زى أزهرى لأئمة الأوقاف و5 آلاف عمامة خلال شهر أكتوبر المقبل، وسيوزع الزى على جميع الأئمة كاملًا قبل نهاية العام المالى الحالى، وسيتم التوزيع بمقر المديريات بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا ، مع الالتزام بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية، وعلى مديرى المديريات تنظيم ذلك وتحت مسئوليتهم .
وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان لها اليوم، إنه سيتم الإعلان عن أسماء الأئمة ومديرياتها على الموقع تباعًا .
وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن انطلاق فعاليات الدورة التأهيلية السابعة المستوى الأول ”للعام المالى 2020 / 2021م، لتدريب الأئمة يوم الأحد المقبل، ضمن خطتها لتأهيل الأئمة الجدد علميًا وإداريًا وماليًا، ومنهجها فى تجديد الخطاب الدينى وتصحيح المفاهيم الخاطئة.
وقالت الوزارة فى بيان لها، إن التدريب سيكون بالإدارة العامة لمراكز التدريب بمسجد النور بالعباسية، ويقوم على تدريبهم وتأهيلهم نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين .
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