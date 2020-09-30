شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التعليم العالى يوضح إجراءات التقديم للجامعات الأهلية فى المرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن التقديم للجامعات الأهلية مرة أخرى من خلال الموقع الإلكترونى وسيبدأ التقديم الخميس المقبل، مشيرا إلى أن التقدم بالجامعات الأهلية مستمر دون شروط، وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامى رامى رضوان، أن التقديم مرة ثانية سيكون لمن لم يتمكن من التقديم بسبب مشاكل تقنية.

وأكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، أن من لم يصل له رسالة يمكنه الدخول على الموقع الإلكترونى لمعرفة النتيجة.

وقررت الجامعات الأهلية فتح باب التقدم مرة أخرى للالتحاق ببرامج الجامعات الأهلية المتميزة ضمن مرحلة التقدم الثانية، لمن لم يتقدموا فى المرحلة الأولى أو أولئك الذين لم يتمكنوا من دخول أى من امتحانات القبول سابقا لأسباب فنية، فى إطار حرص الجامعات المصرية الأهلية (جامعة الملك سلمان الدولية – جامعة الجلالة – جامعة العلمين الدولية)، على إتاحة أكبر فرصة ممكنة أمام المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات العربية والأجنبية والثانوية الأزهرية.

ويبدأ التقدم واختيار الرغبات من البرامج المتاحة عبر منظومة التقدم الإلكترونية وذلك اعتبارا من العاشرة صباح الخميس 1 أكتوبر وحتى العاشرة من مساء السبت 3 أكتوبر، على أن يتم عقد الاختبارات الإلكترونية للتقدم يومي الأحد 4 أكتوبر والاثنين 5 أكتوبر 2020.