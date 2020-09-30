شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق جامعة الأزهر: 28 ألف طالب سجلوا رغباتهم على بوابة الحكومة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن عدد الذين سجلوا رغباتهم على موقع بوابة الحكومة المصرية، من طلاب الدور الأول الحاصلين على الثانوية الأزهرية، بلغ 28 ألفا منذ بدء تسجيل الرغبات يوم الاثنين الماضى والتى تنتهى يوم الخميس 1 أكتوبر.

وكشف نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن عدد مرات التسجيل والتعديل بلغ 34600، ويبلغ عدد طلاب الثانوية الأزهرية الناجحين بالدور الأول 77122، كما تقرر فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الدور الثانى للثانوية الأزهرية والبالغ عددهم 32969 من يوم الأحد 4 أكتوبر وحتى الثلاثاء 6 أكتوبر، على أن تعلن نتيجة التنسيق يوم 10 أكتوبر.

وكان الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، كشف فى اجتماعه برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الموافقة على فتح معهد "فوق متوسط" تحت مسمى "معاونى القضاء" للطلاب والطالبات الناجحين فى الثانوية الأزهرية، هذا العام، بكليات الشريعة والقانون للبنين، وقسم الشريعة والقانون بكليات الدراسات الإسلامية للبنات، للمرة الأولى.

المعهد يؤهل الخريجين للعمل بالمحاكم والشهر العقارى ومكاتب المحاماة، حتى يكونوا على مستوى عال أثناء التحاقهم بالعمل، وستكون مدة الدراسة بالمعهد عامين، أربع فصول دراسية، منها فصل خاص بالناحية العملية، يتم تدريب فيه الخريجين على إعداد صحف الدعاوى والإعلانات وتسليمها "وبقية الأمور الخاصة بالعمل بالمحاكم والشهر العقارى ومكاتب المحاماة".

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وتم وضع المناهج الخاصة بالمعهد، والتى سيتم تدريسها للطلاب والطالبات"؛ منها مقرر للإملاء، وكيفية إعداد صحفية الدعوى والإعلان القضائى وتسيلم الإعلان القضائى وكم من المعلومات القانونية المبسطة التى يحتاجها الخريج، و جزء خاص بالدعوى الإلكترونية، لأنه سيصبح هناك إعلان إلكترونى وصحيفة دعوى إلكترونية وعقد جلسات إلكترونية، والحاسب الآلي"، ومن ثم لابد أن يكون الخريج مُجيدًا للحاسب الآلي، وإجراءات الشهر العقارى وما إلى ذلك من المعلومات المفيدة فى الناحية العملية.

المعهد سيكون تابعا لكليات الشريعة والقانون الخمس التابعة لجامعة الأزهر على مستوى الجمهورية، وأقسام الشريعة والقانون بكليات الدراسات الإسلامية للبنات.

كما وافق المجلس الأعلى للأزهر على فتح معهد نظم المعلومات الإدارية بكليات التجارة للبنين والبنات، وسيتم إتاحتهم فى رغبات القبول التى من المقرر أن تبدأ خلال أيام.

https://tansik.egypt.gov.eg/Application/Certificates/Azhar/DefaultAzhar.aspx