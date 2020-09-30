شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف عن 5 فوائد صحية للتبرع بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية عن 5 فوائد صحية للتبرع بالدم، منها تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات، كذلك تقليل مخاطر الإصابة بمرض السرطان وتنشيط النخاع العظمى لإنتاج خلايا دم جديدة، وأيضا الاطمئنان على صحة المتبرع وإنقاذ حياة الآخرين، وفقا لإنفوجراف نشرته صفحة الوزارة الرسمية على فيس بوك.



انفوجراف وزارة الصحة

من ناحية أخرى، أكدت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن للاستفسار والمشاركة فى التجارب الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا من خلال الإتصال على الرقم 15530 الذى يعمل على مدار الساعة. وقالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن التسجيل كمشارك من خلال الموقع:

Www.Covactrial.mohp.gov.eg

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وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد شاركت فى التجربة الإكلينيكية فى مرحلتها الثالثة للقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، حيث تلقت الوزيرة اللقاح بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، ضمن مبادرة (لأجل الإنسانية) فى إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية، ضمن حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة للفيروس والتعاون فى مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته.

ولفتت الوزيرة إلى مشاركة مصر مع 100 دولة حول العالم فى المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية للقاحين لفيروس كورونا المستجد، حيث تشارك مصر بالتعاون مع الحكومة الصينية لإنتاج الأمصال من خلال تلك التجارب التى أطلق عليها "لأجل الإنسانية" وتتم فى 4 دول عربية وتحقّق سابقة جديدة من خلال مشاركة متطوعين فى كل من (الإمارات والبحرين والأردن ومصر)، مشيرة إلى أن المستهدف من إجراء تلك التجارب 45 ألف مبحوث على مستوى العالم، وتم إجراؤها على حوالى 40 ألف مبحوث حتى الآن، ولم تظهر عليهم أى أعراض جانبية، لافتًة إلى أنه من المفترض أن تشارك مصر فى تلك التجارب من خلال 6 آلاف مشارك.