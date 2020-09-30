شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المجتمعات العمرانية: مصر شهدت سيول العامين الماضيين ونستعد مبكرًا للشتاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس جمال طلعت مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، استعدادات الشتاء فى المدن الجديدة، موضحًا، أنه يتم تفعيل الإجراءات التقليدية عن طريق تطهير شبكات صرف الأمطار ويتم دعم وزيادة نقاط تجميع المطر وغرف صرف الأمطار ويتم مراجعة طلمبات الصرف اصحى برفع مياه الأمطار ومراجعة نظافة غرف التفتيش ومراجعة المولدات.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامى رامى رضوان، إلى أنه خلال عشرات السنوات كانت الأمطار متوسطة ولكن خلال عامين تنزل سيول وليست فقط لفترات بسيطة ولكن لمدة ساعات، ولذلك يتم الاستعداد مبكرا لذلك.

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وأوضح مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أنه يتم زيادة أقطار مواسير الصرف الصحى ويتم تدعيم وازدواج الخط الموجود ودعم الطلمبات التى تصرف فى الأحياء حتى محطات الصرف الصحى.

وذكر مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أنه يتم اختيار أمكان محددة لبناء "البيارات" لامتصاص كميات المياه.

من جانبه قال المهندس شريف الشربينى رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إنه تم عمل صيانة دورية لشبكات الصرف الصحى حتى تكون في حالة جيدة بل موسم الشتاء، كما تم إضافة معدات وسيارات جديدة للعمل استعدادا لموسم الشتاء.