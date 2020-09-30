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أستاذ اقتصاديات الصحة يوضح طرق مواجهة الموجة الثانية من كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن الأوبئة في العادة لها عدة موجات وليس موجة واحدة، موضحا أن عادة تكون الموجة الثانية شديدة أو في نفس قوة الموجة الأولى، وبعض الأوبئة يكون الموجة الثانية أضعف، وهو ما يجعل العالم يتوقع حدوث موجات أخرى من فيروس كورونا.

وأضاف أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الدولة المصرية تتخذ كافة الإجراءات الخاصة بمواجهة أى موجة ثانية من هذا الفيروس، لافتا نسبة الوفيات في الموجة الثانية لفيروس كورونا لابد أن تكون أقل من الأولى.

وأوضح أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة ضرورة أن يتم تجهيز الشعب لمواجهة أي موجة ثانية من فيروس كورونا ، مشيرا إلى أن هناك العديد من المواطنين أصبحوا لا يرتدون الكمامات وهو ما يشكل خطورة كبيرة، لافتا إلأى ضرورة أن يلتزم المواطنين بالإجراءات الوقاية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

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