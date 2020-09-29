شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنصورة تنعى أمير الكويت وتواسي طلابها الوافدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت جامعة المنصورة ببالغ الأسى والحزن أمير دولة الكويت الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية، الثلاثاء، أثناء تلقي العلاج بأحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية.

وأصدرت الجامعة بيانا قالت فيه: «يتقدم الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة والنواب والعمداء وأمين عام الجامعة وجميع منسوبي جامعة المنصورة بصادق العزاء للشعب الكويتي في وفاة سموه داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وتتقدم أيضا بمواساتها للطلاب الكويتيين الوافدين بجامعة المنصورة والمستشار الثقافي لدولة الكويت بالقاهرة».

وأعلن وزير الديوان الأميري الكويتي الشيخ على الجراح مساء اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان يتلقى العلاج باحدى المستشفيات الأمريكية.

وكان تليفزيون الكويت الرسمي قد قطع بثه عصر اليوم بشكل مفاجىء، وأذاع آيات من القرآن الكريم؛ وذلك عقب تردد أنباء قوية عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.