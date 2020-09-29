شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنصورة تنعى أمير الكويت وتواسي طلابها الوافدين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعت جامعة المنصورة ببالغ الأسى والحزن أمير دولة الكويت الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية، الثلاثاء، أثناء تلقي العلاج بأحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية.
وأصدرت الجامعة بيانا قالت فيه: «يتقدم الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة والنواب والعمداء وأمين عام الجامعة وجميع منسوبي جامعة المنصورة بصادق العزاء للشعب الكويتي في وفاة سموه داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وتتقدم أيضا بمواساتها للطلاب الكويتيين الوافدين بجامعة المنصورة والمستشار الثقافي لدولة الكويت بالقاهرة».
وأعلن وزير الديوان الأميري الكويتي الشيخ على الجراح مساء اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان يتلقى العلاج باحدى المستشفيات الأمريكية.
وكان تليفزيون الكويت الرسمي قد قطع بثه عصر اليوم بشكل مفاجىء، وأذاع آيات من القرآن الكريم؛ وذلك عقب تردد أنباء قوية عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
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