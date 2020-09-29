شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تستعين بالفنان خالد الصاوي للتوعية بالمشاركة في تجارب لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعانت وزارة الصحة والسكان بالفنان خالد الصاوي ضمن حملة إعلانية للمشاركة في التجارب السريرية المرحلة الثالثة للقاح فيروس كورونا المستجد والتي تجريها مصر بالتعاون مع الصين.

وبدأت الوزارة في إذاعة الحملة على القنوات الفضائية المصرية، تحت شعار «من أجل الإنسانية»، وذلك بهدف حث المواطنين على المشاركة في التجارب السريرية التي يتم إجراؤها في مركز التطعيمات المصل واللقاح «فاكسيرا»، والتي تحتاج إلى 6 آلاف متطوع للمشاركة في الدراسة.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، شاركت كمتطوعة لإجراء التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا، لتشجيع المواطنين على المشاركة، مؤكدة على أن اللقاح قيد التجارب تم تجربته على 40 ألف شخص من كافة دول العالم، ولم يرصد أي أعراض جانبية حتي الآن.