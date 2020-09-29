شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع تنسيقي لمواجهة الأزمات والكوارث في إسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الوحدة المحلية لمركز اسنا جنوب الاقصر اجتماع امني بمقر المركز، وذلك لمجابهة الازمات والكوارث وتدريب جميع الأجهزة المختلفة على الاستجابة السريعة والتحرك الفوري في حال وجود أي مخاطر أو كوارث.

وتم عمل محضر تنسيقي بين كافة القطاعات الادارية والامنية ووضع سيناريوهات بكافة الاستعدادات للحفاظ على المنشآت الحيوية وتأمين كافة القطاعات، ووضع خطة لحماية الامن القومي والمواطن وجاء الاجتماع لمناقشة استعداد المركز بجميع أجهزته للتعامل في حال حدوث أي طارئ أو أزمة، وتدريب جميع الأجهزة المختلفة على الاستجابة السريعة والتحرك الفوري، وتجهيز المعدات للتعامل مع الأزمة، وإزالة الآثار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والصناعية واتخاذ القرار السليم في الوقت والمكان المناسبين.

وتم وضع خطة لمواجهة الازمات والكوارث في حالة سقوط أمطار أو سيول أو أي كوارث وخلال اللقاء عرض كل مسؤول امكانياته وكيفية التدخل وإيواء المضارين في حال وجود أي مخاطر أو كوارث ومن جانبه شدد رئيس المركز على الحضور بإعداد تقرير مفصل لكل جهة على حدة، ووضع السيناريو اللازم وكيفية المشاركة والامكانيات المتاحة لديه، مؤكدا على اهمية تعاون كافة الجهات في مواجه المخاطر في أقل مدة ممكنة، مشيرا إلى ان الهدف من تنفيذ الخطة هو الاطمئنان على مدى جاهزية كافة المعدات والجهات لمواجهة مثل هذه الأزمات في حال حدوثها على ارض الواقع.