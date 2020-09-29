شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يراجع خطة زيادة الرقعة الزراعية بحضور عدد من رؤساء الجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا الثلاثاء، مع أعضاء لجنة الدراسات الزراعية بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمقر كلية الزراعة بجامعة عين شمس.

جاء ذلك -بحسب بيان- بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور يسري هاشم رئيس جامعة هليوبوليس والدكتور محمد لطيف امين عام المجلس الاعلي للجامعات والدكتور عادل البلتاجي رئيس القطاع الزراعي بالمجلس الأعلى للجامعات والدكتور سيد خليفه نقيب الزراعيين وعدد من عمداء كليات الزراعه بالجامعات المصري الحكوميه والاهليه والخاصة.

وجرت مناقشة خطة تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ووزارة التعليم العالي للإستفادة من خبرات العلماء المصريين، وتشجيع ودعم زراعة المحاصيل الإستراتيجية والمحاصيل وذات العائد الإقتصادي المرتفع وجهود المحافظة لتطوير زراعة وإنتاج التمور.

كما قام المحافظ بعرض خطة المحافظة لتطوير المشروعات الزراعية من خلال تحديث نظم الري وتشجيع ودعم زراعة المحاصيل الإستراتيجية والمحاصيل وذات العائد الإقتصادي المرتفع كما تم عرض أهم المقومات والفرص الإستثمارية بالمحافظة.