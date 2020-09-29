شكرا لقرائتكم خبر عن «روح أكتوبر وتعزيز الانتماء».. عنوان الموسم الجديد لصالون «الآوقاف» الثقافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت وزارة الأوقاف إطلاق أول صالون ثقافي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان «روح أكتوبر وتعزيز الانتماء» السبت 3 أكتوبر. وستقام فعاليات الصالون بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. يدير الصالون الإعلامي الكبير نشأت الديهي، ويشارك فيه كل من: محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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