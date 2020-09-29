شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «النواب»: دعوة البرلمان للانعقاد وفقًا للدستور والجلسة إجرائية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن دعوة البرلمان للانعقاد بداية أكتوبر طبقا للدستور وستكون جلسة إجرائية تنفيذا للدستور.
وأضاف وهدان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الجلسة لن تستغرق ساعة أو ساعة ونصف وسيتم دعوة النواب للحضور وسيتم رفع الجلسات لحين إجراء الانتخابات.
وأشار إلى أن اللجان من الممكن أن تنعقد وفقا لما يستجد من الأحداث مؤكدا أن اللغط كبير حول البرلمان من أعداء الوطن منها شائعة تأجيل الانتخابات وهو أمر عار تماما من الصحة.
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