شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف العربية ينعى أمير الكويت: «فقدنا نموذجًا للحكمة والإخلاص» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية، الثلاثاء.

وأعرب الدكتور خالد حنفي، باسمه وباسم اتحاد الغرف العربية، في بيان، عن بالغ الحزن والأسى وصادق التعازي بوفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قائلا :«فقدنا نموذجًا للحكمة وقائدًا بارزًا ورمزًا شامخًا كرس حياته لخدمة وطنه».

وتقدم د.خالد حنفي، بخالص العزاء للشعب الكويتي الشقيق والاسرة الخليجية والامتين العربية والاسلامية رمزًا شامخًا كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه وقضايا وطنه وأمتيه العربية والاسلامية، وكان نموذجًا للحكمة والحنكة والاخلاص.

وقال امين عام اتحاد الغرف العربية، اننا سنظل نتذكر بكل الاعتزاز والفخر مواقفه الخالدة، مبتهلا إلى المولى جل وعلا أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الاسرة المالكة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر وحسن العزاء.

وأعلن وزير الديوان الأميري الكويتي الشيخ على الجراح مساء اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان يتلقى العلاج باحدى المستشفيات الأمريكية.

وكان تليفزيون الكويت الرسمي قد قطع بثه عصر اليوم بشكل مفاجىء، وأذاع آيات من القرآن الكريم؛ وذلك عقب تردد أنباء قوية عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

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