شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر يتفقد استعدادات العام الجامعي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الدكتور محمد محجوب، رئيس جامعة الأقصر، جولاته التفقدية لمباني الجامعة، وأجرى جولة تفقدية لكلية الحاسبات والمعلومات، برفقة كل من الدكتور محمد رمضان- المدرس المتفرغ بالكلية، الأمين العام المساعد لجامعة الأقصر، مدير إدارة التوجيه المالي والإداري وأمين الكلية، وذلك للاطمئنان على الاستعدادات والتجهيزات وتطبيق التدابير الاحترازية والوقائية قبل بدء العام الجامعي 2020-2021.

وتفقد المكاتب الإدارية والمعامل وقاعات المحاضرات والمكتبة وقاعة الاجتماعات، وأكد اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالكلية.

كما عقد رئيس الجامعة اجتماع بموظفي الكلية لمناقشة المتطلبات التي يحتاجها الموظفين للإرتقاء بالأداء الوظيفي، وفي نهاية الاجتماع أكد على تذليل العقبات التي تواجههم في العمل. على جانب أخر تفقد رئيس الجامعة مقر الدراسات التربوية بجامعة الأقصر.