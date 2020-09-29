شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الثانوية الأزهرية 2020.. طريقة تسجيل الرغبات وموعد انتهاء التقديم (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينتهى يوم الخميس الموافق أول أكتوبر موعد تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين في الدور الأول بالثانوية الأزهرية والمدرجين ضمن تنسيق الثانوية الأزهرية ٢٠٢٠، والذى بدأ يوم الإثنين الماضى الموافق 28 سبتمبر، ويتضمن 77 ألفًا و122 طالبًا وطالبة، من الناجحين في إمتحانات الدور الأول بالثانوية الأزهرية.

ويجب على الطلاب الراغبين في تسجيل الرغبات الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى على بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg ثم الضغط على خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية، ويقوم بعدها بإدخال رقم الجلوس والرقم السرى، ثم البدء في تسجيل الرغبات، ويجب على الطالب بعد الانتهاء من تسجيل الرغبات حفظها والقيام بطباعة الرغبات والاحتفاظ بها.

رابط تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 للتقديم في كليات جامعة الأزهر لطلاب الثانوية الأزهرية الناجحين في الدور الأول من هنا.

ويستطيع طلاب الدور الثانى بالثانوية الأزهرية التقدم ضمن تنسيق المرحلة الثانية للأزهر 2020 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر وحتى الثلاثاء 6 أكتوبر، ومن المتوقع أن يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من ثانوية الأزهر يوم 10 أكتوبر.