شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز «6 أكتوبر الجديدة» يتفقد قطاع «د» تمهيدًا لتسليم الوحدات السكنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، إجراء التجارب لأعمال المياه والكهرباء بقطاع «د» تمهيدًا للبدء في تسليم الوحدات السكنية خلال الأيام المقبلة. وبحسب بيان، الثلاثاء، أثنى «النجار» على أعمال البنية التحتية للقطاع والانتهاء من كافة الأعمال خلال الوقت المحدد. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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