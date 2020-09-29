شكرا لقرائتكم خبر عن «عليا الوفد» تطعن على قائمة «من أجل مصر» لانتخابات النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العليا لحزب الوفد عن تقديمها طعنًا للهيئة الوطنية للانتخابات ضد القائمة الوطنية «من أجل مصر» التى تخوض انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها نهاية أكتوبر المقبل.

وأصدر «الوفد» بياناً، الاثنين، أكد فيه أن الهيئة العليا قررت عقب اجتماعها إلغاء قرار رئيس الوفد بدعوة الهيئة الوفدية للاجتماع يوم ١٦ أكتوبر المقبل.

وقال حسين منصور، عضو الهيئة العليا للوفد، إن الهيئة العليا قررت تكليف فؤاد بدراوى، السكرتير العام للحزب، بالإعداد لإجراءات انتخاب رئيس جديد للوفد بعد عرضها على الهيئة العليا.

وأضاف «منصور» لـ«المصرى اليوم» أن الوفد قدم طعنًا على القائمة الانتخابية لمخالفتها قرار الهيئة العليا بانسحاب حزب الوفد من الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أن الهيئة لا تحتاج إلى حضور أغلبية النصاب القانونى لأنها فى حالة انعقاد دائم.

وتخوض الدكتورة أميرة ابنة بهاء الدين أبوشقة، الانتخابات على رأس القائمة الوطنية بالجيزة علاوة على 5 آخرين من الوفد.

فى سياق متصل، اعتبر اللواء طارق مهدى، مؤسس التيار الوطنى المصرى، أن عملية عدم قبول القوائم الأربع له فى الانتخابات البرلمانية المقبلة جاء لأسباب واهية وضعيفة.

وأرجعت الهيئة الوطنية للانتخابات أسباب استبعاد القائمة إلى عدد من الأسباب، أبرزها أن إقرار الذمة المالية للواء طارق مهدى، المرشح الأساسى بالقائمة، قد خلا من ذكر بيانات الزوجة، ولم توقع على إقرار الذمة المالية رغم إثباته ببطاقة الرقم القومى والسيرة الذاتية أنه متزوج.

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إلى ذلك، تشهد انتخابات مجلس النواب بدائرة الجمالية معركة انتخابية ساخنة، بسبب قانون تقسيم الدوائر الجديد، الذى جعل لدائرة تجار الأزهر وباب الشعرية مقعدا واحدا فى مجلس النواب.

ويخوض حزب مستقبل وطن انتخابات مجلس النواب بجميع دوائر الجمهورية، إلا فى الدائرة 12 ومقرها قسم الجمالية، والتى تضم أقسام «الجمالية والموسكى وباب الشعرية ومنشأة ناصر».