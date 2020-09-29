شكرا لقرائتكم خبر عن «علم الدين»: فيديو «شجار قصر العيني» جزء من معاناة الأطباء في المستشفيات العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، معلقًا على «فيديو شجار مستشفى قصر العيني»، إن الواقعة تعكس جزء من المعاناة التي يتعرض لها الأطباء في المستشفيات التي تُقدم خدمة جماهيرية عامة، مشيرًا إلى أن الأمر ببساطة هو أن هناك طفل تعرض لحروق في أماكن بأسف جسده، وذهب لمستشفى قصر العيني، وتم استقبال الحالة وإجراء العلاج التحفظي المناسب لها لعدة أيام.

وأضاف «علم الدين» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على شاشة «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أن في اليوم المحدد لخروج الطفل بناء على رؤية الأطباء حتى لا يتعرض لـ«الالتهاب الميكروبي»، تم إبلاغ أسرة الطفل بذلك، إلا أن أسرة الطفل رفضت ذلك، وقامت الأم باصطحاب الطفل إلى دورة المياه، وقامت بـ«تحميمه»، في ظل اعتراض من الأطباء، وهنا حدث تهجم من أسرة الطفل ووجهوا الألفاظ البذيئة والسباب للأطباء.

وأوضح المتحدث باسم جامعة القاهرة، أن الأزمة انتهت بذهاب الطفل إلى منزله، وهو الآن في حالة مستقر، داعيًا الجميع إلى التزام الصبر والهدوء واتباع تعليمات الأطباء، وايضًا هذه مؤسسات للخدمة العامة لابد من الدفاع عنها وحمايتها، قائلًا: «دي من دم دافعي الضرائب».