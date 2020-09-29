شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا توقع ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك السفير هشام بدر، سفير مصر فى روما، فى مراسم توقيع وكيل وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية والمختصة بشؤون الطاقة، ممثلا عن الحكومة الإيطالية، على الميثاق الرسمى الخاص لتحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة دولية مقرها القاهرة.

وأشادت المسؤولة الإيطالية بمنتدى غاز شرق المتوسط «EMGF»، الذى أصبح حقيقة واقعة، ويعد أحد أهم الأطر الإقليمية فى مجال الطاقة، إذ يخلق تعاونًا إيجابيًا لصالح ازدهار البُلدان المؤسِسة والمنطقة بأسرها، مشيرة إلى أنه فى ضوء المرحلة الصعبة التى يشهدها الاقتصاد العالمى إثر تداعيات جائحة «كورونا»، فإن الاستثمارات فى قطاع الطاقة اليوم قد تساعد فى الدفع بعجلة الانتعاش الاقتصادى، معربة عن تقديرها لعملية التنسيق التى يقوم بها الجانب المصرى، كما أكدت استمرار التزام إيطاليا بأنشطة المنتدى واللجنة الاستشارية المعنية به.

من جانبه، أكد السفير هشام بدر أهمية العلاقات المصرية الإيطالية، وحرص القيادة السياسية فى الدولتين على تعزيز أوجه الصداقة والتعاون بين الجانبين لخدمة المصالح المشتركة من أجل ازدهار ورخاء البلديّن، موضحًا أن التعاون القائم بين مصر وإيطاليا فى مجال الطاقة والغاز الطبيعى يعد أحد الأمثلة فى هذا الإطار، وأن المنظمة الجديدة تعد منصة لخلق حوار منظم بين الدول الأعضاء حول الغاز الطبيعى وفرص التعاون بشأنه على المستويين الإقليمى والدولى.

وأشاد «بدر» بالدور الإيطالى النشط والفعال الذى ساهم فى إنجاح جهود إنشاء المنظمة فى فترة لم تتجاوز 20 شهرًا منذ أن أطلقت مصر المبادرة، لتعد بمثابة أول منظمة دولية من نوعها تُعنى بتعزيز التعاون فى مجال الغاز فى منطقة شرق المتوسط، مؤكدًا أن تكامل الدورين المصرى والإيطالى فى أعمال منتدى غاز شرق المتوسط سيكون أحد المحفزات الرئيسية لنجاح مساعى دول المنطقة فى تعزيز منظومة أمن الطاقة فى المتوسط.