شكرا لقرائتكم خبر عن سيف أبوالنجا: بعد الانتقال للعاصمة الإدارية للقاهرة ستكون عاصمة تاريخية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سيف أبوالنجا، رئيس جمعية المعماريين المصريين، إن جامع محمد على عمارة تركية وليست إسلامية، لافتاً إلى أن التطوير ثلاث أنواع هما حفاظ وتراث واستخدام.

وأوضح سيف أبوالنجا، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن القاهرة في طبيعتها تنوع متحفي طبيعي، ليس لدينا صناديق تمويل لآثار التراث، مثل جروبي وحي الأزبكية والسيدة ودار الأوبرا وباريس الشرق.

وأشار إلى أن البناء بدون إنسان ليس له أهمية، لافتاً إلى أنه لابد أن تكون المتاحف حية وسوف يمولها النشاط المختلط من زيارات ومؤتمرات وسياحة، منوها بأن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة سوف يتيح للقاهرة أن تصبح عاصمة تاريخية من جديد.

فيما قال الكاتب حمدي أبوجليل، إن الإعلانات من عشوائيات القاهرة، لأنها تؤذي العين، مؤكداً أن وسط البلد هي العاصمة الثقافية، حيث أنها يوجد بها المثقفين وكتبهم وجرائدهم ومقاهيهم.