شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يترأس مجلس الجامعات «الأهلية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، حرص الدولة على الاهتمام بالجامعات الأهلية الجديدة، مشيرا إلى أن موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى على إنشاء تلك الجامعات تأتى في ضوء استهداف تأسيس كيانات تعليمية وعلمية تقدم لشباب الوطن مستوى تعليميًا متميزًا، يتوافق مع احتياجات سوق العمل الداخلية والخارجية، ويسهم في الوقت ذاته في تخريج طلاب متخصصين في المجالات التكنولوجية العلمية الحديثة.

وأشار الوزير، خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس أمناء الجامعات الأهلية الجديدة «الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة»، الثلاثاء، إلى توجيهات القيادة السياسية بإنشاء 10 جامعات أهلية جديدة على مستوى الجمهورية، وفق أعلى المعايير، وهو ما يعكس دعم واهتمام القيادة السياسية بالتعليم لأنه المخرج الأساسى لتنمية المجتمع.

وأكد «عبدالغفار» أن دعم الدولة لا يقتصر على الجامعات الجديدة فقط بل يشمل الجامعات الحكومية القائمة، مشيرا إلى زيارته، الثلاثاء، برفقة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لكلية الذكاء الاصطناعى بجامعة كفرالشيخ، موضحا أن الجامعة تشتمل على تخصصات جديدة في النانوتكنولوجى والذكاء الاصطناعى والثروة السمكية وغيرها، فضلا عن مستشفيات الجامعة وتجهيزاتها المتميزة، لافتا إلى أن عدد الطلاب الدارسين بجامعة كفرالشيخ حوالى ٦٥ ألف طالب.

وشهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات واستعدادات كل جامعة لبدء الدراسة بهذه الجامعات في أكتوبر ٢٠٢٠.

واستعرض الدكتور عبدالحميد شعيرة، رئيس لجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات، عضو مجلس أمناء الجامعات الأهلية الجديدة، برامج ومناهج وسياسات تلك الجامعات.

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