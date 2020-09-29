شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: مدة المجلس الحالي تنتهي 9 يناير 2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إنه من الطبيعى أن تنتهي مدة المجلس الحالي 9 يناير 2021، وبالتالي تم دعوة المجلس لجلسة صباح اليوم، مشيرًا إلى وجود قرار من رئيس الجمهورية برقم 570 لسنة 2020، وهو بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس، نظرًا لأن الفصل التشريعي الأول لم ينته بعد.
وأضاف «الشريف» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أن هناك قرار آخر من رئيس الجمهورية برقم 478 لسنة 2020، بفض دور الانعقاد الخامس للفصل التشريعي الأول، مشيرًا إلى أن كل هذه أمور دستورية تأخذ مجراها لحين انعقاد المجلس القادم، حتى لا يكون هناك فترة فراغ دستوري، موضحًا أن مصر دولة مستقرة ولها مؤسسة محترمة وهي المؤسسة التشريعية والرقابية- مجلس النواب -، مؤكدًا أنه سوف يتم غدًا تحديد جدول الأعمال للجلسة العامة.
وفي سياق آخرى نعى وكيل أول مجلس النواب وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر، أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مشرًا إلى أن العزاء قدمه أيضًا رئيس مصر وقائدها الرئيس عبدا لفتاح السيسي.
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