شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين ينعى أمير الكويت: «رجل الحكمة والسلام وستظل مواقفه خالدة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعى نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب رجائي عطية، ببالغ الحزن والأسى الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، أمير دولة الكويت، رجل الحكمة والسلام، الذي وافته المنية مساء اليوم.
وقال نقيب المحامين في بيان: «أنعى ببالغ الحزن والأسى الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، أمير دولة الكويت، رجل الحكمة والسلام، الذي وافته المنية مساء اليوم، وأتقدم باسمي وباسم جميع محامي مصر والعرب، بخالص التعازي للشعب الكويتي الشقيق، والأمتين العربية والإسلامية، اللتين فقدتا قائدا حكيما كرس حياته لخدمة قضايا وطنه وأمته، وستظل مواقفه خالدة أبد الدهر، داعيا الله تعالى له بالرحمة والمغفرة، ولأهله وذويه ومحبيه خالص العزاء وصادق المواساة».
وأعلن وزير الديوان الأميري الكويتي الشيخ على الجراح مساء اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان يتلقى العلاج باحدى المستشفيات الأمريكية.
وكان تليفزيون الكويت الرسمي قد قطع بثه عصر اليوم بشكل مفاجىء، وأذاع آيات من القرآن الكريم؛ وذلك عقب تردد أنباء قوية عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
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