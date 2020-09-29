شكرا لقرائتكم خبر عن السماح بعودة البناء والتشطيب للعقارات المرخصة بـ4 أدوار في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن المحافظة بدأت تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالسماح ببدء أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء حتى 4 أدوار فقط لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه لن يسمح للحاصلين على رخص بناء لأكثر من 4 أدوار باستكمال البناء بعد الرابع حنى صدور اشتراطات البناء الجديدة التي ستحددها الدولة.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم السماح بعودة أعمال البناء في كل أحياء القاهرة لمن يملك رخصة بناء على ألا يتجاوز الدور الرابع مشددًا على رؤساء الأحياء باستمرار أعمال الرقابة والمتابعة وعدم السماح بأي تجاوزات أو مخالفات بناء جديدة.