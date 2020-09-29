نشرة الحوادث المسائية.. تفاصيل "وفاة طفل بابجي" وانتخابات البرلمان في موعدها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

"الوطنية للانتخابات": لا تأجيل لانتخابات البرلمان

أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية بالانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، أن انتخابات مجلس النواب في موعدها دون تأجيل، وما يتردد عن ذلك "شائعة لا أساس لها من الصحة".

تأجيل نظر دعوى تطالب بوقف انتخابات مجلس النواب لجلسة الغد

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الدعوى رقم ٥٦١٨٣، المطالبة بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١ لجلسة غدًا الأربعاء.

نزف أثناء لعبه "بابجي".. النيابة العامة تحقق في وفاة طفل ببورسعيد

تجري النيابة العامة، تحقيقاتها في واقعة وفاة طفل ببورسعيد داوم على ممارسة الألعاب الإلكترونية.

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دعوى قضائية تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي

أقام المحامي محمد حامد سالم، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مطالبة دولة إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي لارتكابه جرائم يعاقب عليها القانون.

مصدر أمني ينفي فرض رسوم ضريبية على الدراجات النارية بأسيوط

نفى مصدر أمنى ما تداولته إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن مقطع فيديو زعمت خلاله فرض قوات الشرطة بأسيوط رسوم ضريبية على الدراجات الهوائية.

مصدر أمني: القبض على شخص ظهر في فيديو "هتك عرض 3 أطفال" بالقاهرة الجديدة

قال مصدر أمني، إن الأجهزة الأمنية بالقاهرة ألقت القبض على شخص ظهر في فيديو متداول يظهر فيه اعتدائه جنسيًا على ثلاثة أطفال داخل سيارته بالقاهرة الجديدة.

تأجيل محاكمة متهميْن بالتشهير بـ"منة عبدالعزيز" على مواقع التواصل لجلسة 12 أكتوبر

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة مازن إبراهيم وشيماء شاكر بتهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية للمجني عليها منة عبدالعزيز، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور مخدشة بشرفها، والاعتداء على القيم الأسرية للمجتمع لجلسة 12 أكتوبر المقبل، للمرافعة.