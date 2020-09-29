مصدر أمني ينفي فرض رسوم ضريبية على الدراجات النارية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: نفى مصدر أمنى ما تداولته إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن مقطع فيديو زعمت خلاله فرض قوات الشرطة بأسيوط رسوم ضريبية على الدراجات الهوائية. وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة وأن ذلك يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية فى نشر الأكاذيب لتضليل الرأى العام.

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