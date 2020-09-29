البيئة تعلن العثور على "عروس البحر" نافق جنوب مرسى علم - صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة البيئة نفوق حيوان "عروس البحر" نافق بمدينة مرسى علم.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن كافة التحليلات العلمية المتخصصة من قبل خبراء المحميات و الحياة البحرية بقطاع حماية الطبيعة بالوزارة والاستدلالات المبدئية تشير إلى نفوق حيوان عروس البحر "الدوجونج " بمدينة مرسي علم.

وأوضحت في بيان لها، الثلاثاء، أن نفوق "عروس البحر" ناتج عن حادث عرضي غير متعمد وقد تم استبعاد أي مؤشرات تدل على تعرضه للصيد أو إلحاق أي أذى متعمد.

وكانت الإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر قد تلقت بلاغا من أحد العاملين بمركز الغوص بعثوره علي حيوان بحري بجوار الشاطيء في حالة نفوق بمنطقة جنوب أم تندوبة بجنوب مرسي علم .

وفور تلقي البلاغ أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها بتشكيل لجنة من الباحثين بمحمية وادي الجمال لتحديد نوعية الحيوان البحري وتوصيف حالته الظاهرية ومراجعة القياسات العلمية لتحديد حجم والنوع هذا الكائن.

وأسفرت المعاينة عن أنه حيوان بحري Dugong dugon أ ما يسمى عروس البحر "الدوجونج " و قد تم أخذ كافة قياسته حيث يتراوح طوله حوالى ٣م وقطر الجسم ٨٠ سم و نوعه ذكر، وبه علامات لخدوش وتقرحات منتشرة في أجزاء متفرقة من الجسم ناتجة عن انجرافه علي سطح منطقة ظهر الشعاب المرجانية التي تفصل ما بين المياه العميقة والشاطئ.

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وتلاحظ وجود جروح شبه غائرة في منطقة الرأس حديثة نتيجة تعرضه لاصطدام عرضي بحواف حادة أدت إلي بعض الجروح القطعية خلف الرأس، ونتيجة مرور مدة زمنية تتراوح من يومين إلي ٣ أيام على نفوقه مما أدى إلي ظهور علامات بداية التحلل وانتفاخ الجسم وانبعاث غازات ورائحة كريهة، مما استدعى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع في إجراءات الدفن الصحي حفاظا علي الصحة العامة وعدم جذب الحيوانات الضالة أو الصحراوية للموقع .

وأوضحت فؤاد أنه تم اتباع الطرق العلمية السليمة لدفنة في منطقة آمنة كما تم تصوير وتوثيق كافة الإجراءات للاستفادة منها فى البحث العلمى.

ووجهت وزيرة البيئة باتخاذ عدة إجراءات في هذا الصدد لمنع حدوث تلك الحوادث مرة آخرى منها التنسيق مع هيئة السلامة البحرية لإلزام جميع اللنشات بتركيب شبكة حماية حول رفاص اللنش وخاصة داخل المناطق ذات الحساسية للتنوع البيولوجى لحماية الكائنات البحرية الموجودة بتلك المناطق وكذلك استمرار وزيادة التواجد ومراجعة ضوابط الاستخدامات الآمنة لمناطق التنوع البيولوجي الهامة بالبحر الأحمر وخليج العقبة.

وطالبت بضرورة تعاون القطاع السياحي والجمعيات الأهلية مع مناطق المحميات الطبيعة والقيام بتوسيع دور التوعية علاوة على اتخاذ كافة الإجراءات لرصد أي حالات لممارسات أي نشاط مخالف أو يتجاوز القواعد المحددة التي ينظمها قانون البيئة والاتفاقيات الدولية الملزمة للحفاظ علي التنوع البيولوجي.

جدير بالذكر أن الأطُوم المعروف بعروس البحر أو بقرة البحر، (Dugong dugon) هو حيوان ثديي بحري كبير، يتراوح طوله بين2,50 و 3 متر، و يستدق جسه عند ذيل متشعب ومسطح أفقياً. له "ذراعان" في شكل زعنفتين مستديرين ، ويستخدم شفتيه العضليتين الكبيرتين (القليا مشقوقة) لتمزيق الحشائش البحرية البحرية . أضراسه القوية و"الداهسات" الصلبة في مقدم فكيه تطحن الطعام.

وللذكر قاطعان صغيران يشبهان الناب ، ويرتحل عادة في أزواج أو مجموعات صغيرة. وبعد حمل يدوم 13 الى 14 شهراً، تضع الأنثى عادة مولوداً واحداً في الماء ، وتمثل حيوانات الأطوم أحد أهم عوامل الجذب السياحي بالنسبة لمنطقة مرسي علم والتي تعتمد في الأساس علي عوامل التميز في التنوع البيولوجي والطبيعة الفريدة لسواحلها وتعمل كافة المنظمات البيئية علي التوعية بالحفاظ عليه وعدم تعرضه للضغوط البشرية أو الصيد الجائر.