كان محبا للشعب المصري.. الصداقة البرلمانية الكويتية تنعي الشيخ صباح الجابر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
قال النائب حمدي سليمان، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الكويتية، إن الشيخ جابر الصباح، أمير الكويت الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، كان محبًا للشعب المصري والقيادة السياسية.
وأكد سليمان، أن الوطن العربي فقد واحد من أخلص الرجال للأمة العربية، فكان حاملًا لهمومها منحازًا لقضاياها والدفاع عنها في كافة المحافل .
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي نعى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.
وكتب الرئيس السيسى، عبر حسابه الرسمى على موقع تويتر: "أنعى ببالغ الحزن و الأسى وفاة المغفور له الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح" أمير دولة الكويت".
وتابع الرئيس فى تغريدته: "فقدت الأمة العربية و الإسلامية قائدًا من أغلى رجالها، وإذ أعرب عن خالص التعازى لدولة الكويت الشقيقة حكومةً و شعبًا، أدعو الله عز و جل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أسرته الصبر و السلوان"
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