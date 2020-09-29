العاملين بالقطاع الخاص تشيد بإعادة فتح باب التسجيل للحصول على الـ 500 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

أشاد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لنهاية العام الجاري، بعد أن كان مقررا انتهائها الشهر الماضي.

وأكد خليفة، في بيان اليوم، أن قطاع السياحة لم يتعافى بعد، مطالبًا الحكومة بالنظر إلى 900 ألف من العاملين بهذا القطاع، والذين تضرروا بشكل كبير جدًا نتيجة تخفيض الأجور تارة والتسريح تارة أخرى، رغم أن معظم المنشآت السياحية صرفت أجور العاملين فيها من غرفة المنشآت السياحية وصندوق الطوارئ إلا أن بعض الشركات لجأت لخفض العمالة.



وناشد خليفة، بإعادة فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة للحصول على منحة الـ500 جنيه، كون هناك عدد من العمال من تلك الفئة لا يزالوا يعانون، ولم يستطيعوا العثور على فرصة عمل بسبب كورونا، منوهًا إلى أن عدد من شركات القطاع الخاص بدأت تتعافى قليلًا وتعود إلى العمل بطاقتها كاملة.

وكان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أعلن أنه سيتم فتح التسجيل عبر مجلس الوزراء وموقع وزارة القوى العاملة كون العمال اعتادوا على التسجيل في موقع القوى العاملة.

وأشار سعد في تصريحات، إلى أن مجلس الوزراء سيمد القوى العاملة بقاعدة البيانات اللازمة لتوضيح وضع العمال.

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وتابع سعد: "باب التسجيل لسه مفتحش.. بس ياريت اللي يسجل يكون الموبايل صالح لأنه سيحصل على رسالة عبر الهاتف، وهي الشرط للحصول على المنحة".

وأعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مد منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه ثلاثة أشهر آخرى، في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إن الوزارة تعمل حاليا على استمرار صرف هذه المرحلة للعمالة غير المنتظمة طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي، موضحا أن الوزارة تنتظر قرار مجلس الوزراء بشأن آلية استكمال صرف الـ500.

وأوضح سعد الدين لمصراوي، أن الآلية الجديدة للصرف لن تبعد عن الآلية السابقة، لافتا إلى أن الرئيس وجه اللجنة بالبحث عن المستحقين، مشيرا إلى حصول نحو مليوني مواطن على منحة العمالة غير المنتظمة، خلال الـ 3 أشهر التي وجه بها الرئيس سابقا، لافتا إلى أن آلية الصرف الجديدة تحدد من جانب لجنة دعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

جدير بالذكر، أن إجمالي قيمة المنحة التي تمّ صرفها للمستفيدين وهم 1.6 مليون و216 عاملًا غير منتظم، هي 2.4 مليار و324 ألف جنيه، صُرفت على 3 دفعات بواقع 500 جنيه في كل شهر.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه عددًا من المشروعات البترولية في مسطرد، أكد على ضرورة مواصلة دعم العمالة غير المنتظمة، والذي بدأت به الدولة المصرية منذ أزمة كورونا، وذلك بصرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام، مشيراً إلى أن هناك قطاعات لم تتمكن من العودة إلى العمل بشكل جيد، ومنها السياحة.