شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الشهابي عميدًا لـ«هندسة شبرا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، صدور قرار جمهوري، بتعيين الدكتور أيمن محمد رشاد الشهابي عميدا لكلية هندسة شبرا بالجامعة. وجه رئيس جامعة بنها التهنئة للعميد الجديد، متمنيا له دوام التوفيق والسداد في مهام منصبه الجديد. كما وجه السعيد، الشكر للدكتور رجب مجاهد عميد الكلية السابق وذلك تقديرًا لما بذله من جهد طوال فترة عمله عميدا للكلية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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