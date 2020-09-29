شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ المنوفية يتفقد القرى والعزب المتضررة من ارتفاع منسوب مياه النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، بحصر المساحات المتضررة والمتضررين والمحاصيل المنزرعة من إرتفاع منسوب مياه نهر النيل فرع رشيد حيث قام محمد موسى نائب المحافظ بجولة تفقدية لعدد من القري والعزب المتضررة بنطاق المحافظة وذلك للإطمئنان على الحالة العامة لأهالي القري وبحث سبل تقديم أوجه الرعاية الكاملة لهم.

بدأت الجولة بتفقد عزبة دلهمو البحرية والقبلية التابعة لمركز أشمون وذلك للمعاينة على الطبيعة وتحديد حجم الأضرار المترتبة من ارتفاع منسوب مياه نهر النيل رافقه الاستاذ سامى سرور رئيس المدينة ومدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة.

حيث افاد مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعى بأنه تم الإنتهاء من حصر الزراعات المتضررة نتيجة إرتفاع منسوب مياه نهر النيل وجارى صرف التعويضات للمتضريين، كما وجه نائب المحافظ رئيس المدينة بإعداد خطة لتسكين الأهالى المتضريين وتوفير سكن بديل، كما أكد على الأهالى بسرعة الإخلاء الفورى حرصا على أمنهم وسلامتهم، جاء ذلك بناءً على شكاوي أهالي القرية.

كما شملت الجولة تفقد جزيرة ابو نشابه بالسادات رافقه رئيس الوحدة المحلية لمدينة السادات، حيث تم متابعة إنشاء ممشي ترابي لتيسير الحركة المرورية لأهالي الجزيرة تنفيذاً لتعليمات محافظ المنوفية مشدداً على تكثيف الجهود لسرعة الإنتهاء من الأعمال والعمل بشكل دائم على تأمين الطريق بشكل كافي.

جدير بالذكر أنه سبق ووجة محافظ المنوفية وكيل وزارة الزراعة بعمل حصر شامل لكافة الزراعات الموجودة ومساحتها لإعفائهم من الإيجار وكذا المبانى المضارة لبحث إمكانية تعويضهم وتخفيف العبء والمعاناة عنهم، مؤكداً على أنه سيتم رصف طريق مدخل جزيرة أبونشابة خلال العام المالى الحالى للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالى وتيسيراً عليهم.

ووقد تفقد نائب المحافظ جزيرتي جزي ودرانة بمنوف رافقه رئيس الوحدة المحلية بمنوف والمهندس ايمن الزيادي مدير الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل جنوب فرع دمياط وطنطا وعدد من الأهالي لبحث اختيار طريق مناسب من بين ثلاث بدائل تم بحثهم مع الأهالي لتسهيل الحركة المرورية لهم، مؤكداً على انه سيتم اختيار البديل الأكثر أماناً والأقل تكلفة وتحقيقاً للغرض وحفاظاً على حقوق المواطنين، موجهاً مدير الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بإعداد تصور عن البدائل الثلاثة لعمل الطريق طبقاً للخرائط والصالح العام لاتخاذ القرار المناسب.

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