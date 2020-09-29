شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بورسعيد يفتتح المؤتمر العلمي العاشر للجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور ايمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور احمد الروبي عميد كلية التربية النوعية المؤتمر العلمي العاشر، الدولي الثامن، للجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وبدا المؤتمر بكلمة ترحيب من الدكتور عبدالرحمن سالم، اعقبها كلمة الدكتور احمد الروبي عميد كلية التربية النوعية مشيرا إلى النهضة التي تشهدها الجامعة ودخولها لأول مرة التصنيف العالمي للجامعات ودخولهاةوكلياتها في دوريات بنك المعرفة بأعلى التقديرات.

وفى كلمة الدكتور جلال سالم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حيا فيها الجهود الكبيرة التي يقدمها رئيس الجامعة لمختلف قطاعات الجامعة من خلال الإدارة الرشيدة لسيادته ودخول الجامعة للمكانة التي تستحقها وسط الجامعات العالمية.

و أشار الدكتور محمد إبراهيم الدسوقي أستاذ تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة حلوان ورئيس المؤتمر إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة جامعة بورسعيد في تعظيم دور واهميه التكنولوجيا شاكرا تعاون الجامعة مع الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي.

عقب ذلك القى الدكتور ايمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد كلمته والتي حيا فيها المشاركين في المؤتمر والقائمين علية لما يمثله من أهمية كبيرة خاصة في الآونة الأخيرة التي يشهدها العالم في ظل مستجدات جائحة كرونا وما سيشهده العالم في تغيرات في مختلف مناحي الحياة من اختفاء وظائف وظهور وظائف جديدة ولهذا كانت الحاجة للتكنولوجيا.

كما أوصى في كلمته أبنائه الطلاب والباحثين بأهمية البحث العلمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة وذلك في ضوء الحراك المذهل الذي يشهده العالم كما قدم سيادته كل الشكرة للقائمين على المؤتمر متمنيا لهم النجاح والخروج بمقترحات وتوصيات تفيد المجتمع لان تكنولوجيا التعليم قاطرة العلم نحو تقدم العملية التعليمية وبالتالي تقدم وازدهار المجتمع.

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