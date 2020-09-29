شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مشتركة من «السياحة» و«الصحة» لفحص الفنادق العائمة في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والاثار والصحة وغرفة المنشات الفندقية أعمال المعاينة والتفتيش على الفنادق العائمة بالأقصر، والتي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل بنسبة إشغال ٥٠٪؜ من الطاقة الاستيعابية لها وفقا لضوابط التشغيل الخاصة بالفنادق العائمة والمراكب النيلية.

وبحسب بيان، الثلاثاء، حدّدت وزارة السياحة والآثار عددًا من الشروط والمعايير التي تقوم بها اللجنة والمتمثلة في معاينة التفتيش السياحى بصفة عامة، بجانب معاينة تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة.

وتتضمن ضوابط تشغيل الفنادق العائمة شرط حصول الفندق العائم على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والغرفة السياحية المختصة، إلى جانب الالتزام بكافة الضوابط المستحدثة الخاصة بالمنشآت الفندقية والمطاعم السياحية وجميع العاملين على الفنادق العائمة، بحيث يكون ذلك شرط إلزامي للتشغيل.

وفيما يختص بالمراسي الخاصة بالفنادق العائمة، فوضعت عدة ضوابط، بانه يتعين عليها توفير مكان مخصص لتعقيم الحقائب، وأمتعة النزلاء والتوريدات، وتوفير علامات على السقالة تحدد أماكن وقوف النزلاء للتباعد الاجتماعى، والحفاظ على المسافات بين النزلاء، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة للجميع (النزلاء- العاملين)، بالاضافة إلى أدوات الحماية الشخصية والمتمثلة في الكمامات والقفازات الطبية ومطهرات ومعقمات الأيدي.