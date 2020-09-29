شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ بورسعيد يتفقد العمل بمشروع «مول الفرما» وتطوير منفذ النصر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بشان المتابعة المستمرة للمشروعات التنموية والخدمية التي تقام على أرض المحافظة تفقد المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، أخر مستجدات مشروع مول الفرما الجديد والجاري العمل به، لمتابعة معدلات التنفيذ رافقة خلالها مسئولي الشركة المنفذة للمشروع.

وتفقد نائب المحافظ الأعمال الجارية بمحيط منفذ النصر الجمركي، والذى يشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة، واطلع على كافة الأعمال القائمة، مشددا على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير المنفذ في أقرب وقت.

وشدد نائب المحافظ على ان هناك توجيهات من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالالتزام بالمواعيد الزمنية المقررة للانتهاء من المشروعين، وكافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع على أعلى مستوى.