شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يدعو البرلمان للانعقاد الخميس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارا رقم (٥٧٠) لسنة ٢٠٢٠، بدعوة مجلس النواب لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر ٢٠٢٠.
ووفقا لبيان الأمين العام لمجلس النواب، المستشار محمود فوزي، أرفق الرئيس نسخة من جدول أعمال جلسة المجلس، المقرر عقدها يوم الخميس الأول من أكتوبر ٢٠٢٠.
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