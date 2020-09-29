شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر تعلن استئناف أعمال البناء والتشطيب للعقارات المرخصة بـ4 أدوار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، قرارا يحمل رقم 420 لسنة 2020، يقضي باستئناف أعمال البناء والتشطيب للمباني والعقارات التي سبق لها الحصول على رخصة بناء بحد أقصى 4 أدوار فقط، وذلك لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة.
وأعلنت المحافظة، فى بيان رسمى، الثلاثاء، ان ذلك القرار صدر بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
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