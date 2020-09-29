شكرا لقرائتكم خبر عن مع عودة المدارس.. «الصحة العالمية» تدشّن صفحة للتوعية بمخاطر كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار دشّن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط صفحة على موقعه الإلكتروني حول العودة المأمونة إلى المدرسة خلال جائحة ⁧‫كوفيد_19‬⁩. وقالت المنظمة إن الصفحة الجديدة ستزود كافة الأطراف المعنية بإرشادات واضحة وقابلة للتنفيذ للحفاظ على مأمونية المرافق التعليمية، من خلال الوقاية من كوفيد-19 والاكتشاف المبكر له ومكافحته. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مع عودة المدارس.. «الصحة العالمية» تدشّن صفحة للتوعية بمخاطر كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.