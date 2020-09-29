شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين بحي العرب في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع عادل عبد الفتاح، رئيس حي العرب ببورسعيد، الحملة المكبرة بالتنسيق مع قوات الشرطة والمرور وشرطة المرافق وإدارات الحى المعنية بمتابعة محمد خلف سكرتير الحى وقيادة محمد الجيار مدير الاشغالات والإدارات المعاونة ( الاشغالات -الرخص – التنظيم – الحجز الإداري – شئون البيئة – شئون قانونية – النقل الميكانيكي ).

يأتي ذلك لإزالة الاشغالات المتواجدة بالشارع وعمل محاضر للمخالفين في إطار القضاء على ظاهرة الاشغالات و الباعة الجائلين لتحقيق السيولة المرورية ،والمرور علي المقاهي والمحال والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة باشتراطات الترخيص، ومراجعة تراخيصها.

وقامت الحملة بالمرور بشارع الثلاثينى – كسري – عاطف السادات – نهضة مصر – الصباح – النصر – محمد على ) وجميع الشوارع الفرعية ،و تم ازالة إشغالات الباعة المنتشرة بالشوارع الرئيسية والتي تعمل على إعاقة حركة المرور وسير المارة.